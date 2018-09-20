Двукратный чемпион ОИ по греко-римской борьбе Власов пропустит ЧМ из-за травмы

ТАСС, 20 сентября. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов из-за травмы колена пропустит остаток сезона и не сможет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России со ссылкой на главного тренера национальной команды Гоги Когуашвили.

"Сегодня Романа Власова прооперировали, сделали операцию на мениск, и все прошло успешно. В борьбе есть много случаев, когда после такой операции выходили на ковер и через месяц, но в данной ситуации нам это не нужно - пусть Рома восстановится, все залечит и возвращается в строй с новыми силами. Он капитан нашей команды, и на чемпионат мира в Будапешт он отправится, но не в качестве участника", - заявил Когуашвили.

27-летний Власов сможет приступить к тренировкам через два месяца. Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Будапеште 20-28 октября.

Власов стал чемпионом по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году (до 74 кг) и на Играх в Рио- де-Жанейро в 2016 году (до 75 кг). Россиянин является двукратным чемпионом мира (2011, 2015) и трехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2018). Также в его активе серебро мирового первенства (2013), бронза чемпионата Европы (2011) и золото Универсиады в Казани (2013).