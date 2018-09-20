"Анжи" сыграет домашний матч Юношеской лиги УЕФА с "Маккаби" в Астрахани

ТАСС, 20 сентября. Российский клуб "Анжи" из Махачкалы проведет домашний матч Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против израильского "Маккаби" (Тель-Авив) на стадионе в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе. Президент Российской премьер-лиги, вице-президент РФС Сергей Прядкин ранее в четверг сообщил ТАСС, что у "Анжи" еще остаются шансы сыграть с "Маккаби" в Каспийске, так как и. о. главы РФС Александр Алаев обратился в УЕФА с соответствующим письмом.

Несмотря на попытки РФС и "Анжи" добиться снятия запрета, сторонам не удалось договориться о проведении матча на домашнем поле махачкалинцев в Каспийске. Это связано с тем, что для разрешения на проведение игры необходимо новая инспекция рабочей группы комитета УЕФА по безопасности. Но инспекторы не приезжали в Дагестан после жеребьевки турнира.

"Согласно регламенту мы обязаны были заявить резервный стадион и наш выбор пал на стадион "Центральный" в Астрахани. Мы посчитали этот вариант оптимальным с учетом того, что играть нам запретили не только в Дагестане, но и на территории всего Северного Кавказа. В течение трех лет я работал в Астрахани, хорошо знаю городскую и клубную футбольную структуру, сотрудников футбольного клуба "Волгарь". Мы находимся в тесном контакте с нашими астраханскими коллегами, сегодня из командировки в Астрахань вернулись исполнительный директор с сотрудниками, которые на месте изучали инфраструктуру стадиона", - заявил генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов.

Матч между "Анжи" и "Маккаби" пройдет 3 октября. Махачкалинский клуб планирует организовать прямую трансляцию матча для болельщиков в Дагестане.