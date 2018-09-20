WADA вновь отстранит РУСАДА, если до конца года не получит базу данных лаборатории

"РУСАДА сейчас уже может работать самостоятельно, - отметил собеседник ТАСС. - Но оно должно также выполнить два условия. Так, до конца года WADA должно получить базу данных московской антидопинговой лаборатории, она будет полностью проанализирована до 30 июня 2019 года".

В четверг источник ТАСС сообщил, что исполком организации проголосовал за восстановление РУСАДА в правах. Заседание проходит на Сейшельских островах.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова лишит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу организации, если не получит доступ к данным московской лаборатории до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в WADA.

"Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса. Потому что эти условия являются критичными и приводят к статусу несоответствия. По новому стандарту они выносятся на рассмотрение комитета по соответствию, а потом исполком проголосует за несоответствие", - добавил он.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в легкой атлетике в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

В прошлую пятницу комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА, поскольку предложенные российской стороной варианты исполнения двух оставшихся пунктов дорожной карты устроили членов комитета. Первый пункт касается признания выводов главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, второй - доступа к данным и допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны в рамках расследования уголовного дела.