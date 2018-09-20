Четырехкратный чемпион ОИ по фехтованию венгр Кульчар скончался на 78-м году жизни

ТАСС, 20 сентября. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию венгр Дьёзё Кульчар умер в среду в возрасте 77 лет. Об этом сообщается пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Венгрии.

Шпажист завоевал золото на Играх в 1964 году в Токио (в командном турнире), в 1968 году в Мексике (в командном и в индивидуальном турнире) и в 1972 году в Мюнхене (в командном турнире). Также в его активе две олимпийские бронзы, три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали чемпионатов мира.

После завершения карьеры в 1979 году он стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии, а также был главным тренером сборной. С 2005 года он входил в правление НОК Венгрии.