{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четырехкратный чемпион ОИ по фехтованию венгр Кульчар скончался на 78-м году жизни

После завершения карьеры в 1979 году он стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии, а также был главным тренером сборной

ТАСС, 20 сентября. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию венгр Дьёзё Кульчар умер в среду в возрасте 77 лет. Об этом сообщается пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Венгрии.

Шпажист завоевал золото на Играх в 1964 году в Токио (в командном турнире), в 1968 году в Мексике (в командном и в индивидуальном турнире) и в 1972 году в Мюнхене (в командном турнире). Также в его активе две олимпийские бронзы, три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали чемпионатов мира.

После завершения карьеры в 1979 году он стал генеральным секретарем Федерации фехтования Венгрии, а также был главным тренером сборной. С 2005 года он входил в правление НОК Венгрии.

Фазель был уверен в восстановлении РУСАДА и рад, что WADA приняло соответствующее решение
Глава IIHF отметил, что Россия провела серьезную работу по восстановлению РУСАДА
Читать полностью