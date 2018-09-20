Призовой фонд Кубка Кремля по современному пятиборью составит $100 тыс.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры Кубка Кремля по современному пятиборью 2018 года в сумме получат $100 тыс. Об этом журналистам сообщил глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.
Турнир пройдет в Москве 23 сентября.
"Призовой фонд не претерпел изменений, он такой же, как в прошлом году - $100 тыс. Вообще, фонд уникальный, за всю историю современного пятиборья не было турнира с таким большим призовым фондом. Поэтому и такая конкуренция участников, плюс ко всему хочу добавить, что у турнира великолепный уровень организации", - заявил Аминов.
По его словам, организаторы турнира не смогли пригласить в Москву всех желающих принять участие в соревнованиях. "К сожалению, формат соревнования допускает только 11 дуэтов-участников. Было много желающих, в том числе из США, но не получилось всех пригласить, потому что кто первый подал заявки, те и будут участвовать в турнире", - отметил он.
"На этом кубке будут присутствовать спортсмены из самого высокого рейтинга, поэтому ожидаем очень интересный и зрелищный турнир. Зрители получат большое удовольствие", - заключил он.
В соревнованиях примут участие две российские пары, которые будут соревноваться в смешанной эстафете - олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун выступит вместе с чемпионкой мира 2017 года Гульназ Губайдуллиной, второй дуэт составят Сергей Баранов и Ульяна Баташова.