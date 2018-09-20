Руководство Федерации современного пятиборья России крайне недовольно итогами сезона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские пятиборцы показали отрицательные результаты в завершающемся сезоне. Об этом журналистам заявил глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

На прошедшем в Мексике чемпионате мира российские пятиборцы впервые за последние 20 лет не смогли завоевать медали.

"Итогами этого года я, как руководитель федерации, крайне недоволен. Считаю, что в этом году спортсмены и тренеры показали отрицательный результат, несмотря на медали чемпионата Европы. В начале следующей недели у нас будет всеобъемлющее заседание тренерского штаба, мы разберем детально итоги отрицательного выступления в этом году. У нас работает такой принцип - спортсмен и тренер, которые приносят результат, должны быть поощрены, но, если они выступают хуже своих возможностей и не приносят результат, то они должны быть наказаны", - заявил Аминов.

"Я сейчас не готов сказать, какое будет наказание для спортсменов и тренеров, но гарантирую, что будет честное и справедливое решение по этому поводу. Единственное, что смягчает ситуацию - падение произошло именно в этом году, когда не разыгрывались лицензии на Олимпиаду-2020. Мы сделаем изменения системы подготовки спортсменов, системы взаимоотношений тренеров для того, чтобы на следующий год собраться, переориентироваться и с двойными-тройными усилиями получить необходимые лицензии", - заключил глава федерации.

Главный тренер сборной России Андрей Моисеев добавил, что национальная команда сконцентрирована на успешном завоевании лицензий на Игры-2020 и на успешное выступление на них. "Год был неудачный, но это спорт, очень сложно все прогнозировать. Главная задача - олимпийский цикл, нас будут оценивать по нему, поэтому не будем торопиться делать выводы, а идти к главной цели. У нас формируется неплохая команда, но есть ряд проблем, которые нужно решить", - сказал специалист.