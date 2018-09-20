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Чемпион ОИ-2016 пятиборец Лесун заявил, что подходит в пиковой форме к Кубку Кремля

Спортсмен из-за травмы ахиллова сухожилия пропустил чемпионат мира в Мексике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун подходит в пиковой форме к турниру по современному пятиборью "Кубок Кремля". Об этом он заявил журналистам.

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Лесун из-за травмы ахиллова сухожилия пропустил чемпионат мира в Мексике.

"Состояние здоровье боеспособное, подхожу к Кубку Кремля на пиковой форме, потому что готовился к чемпионату мира. Если бы не травма, там бы я поборолся за медали. Планирую быть полной боевой единицей на Кубке Кремля вместе с Гульназ Губайдуллиной", - заявил Лесун.

Кубок Кремля - 2018 пройдет 23 сентября.

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