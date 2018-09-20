Голодец: Россия приветствует решение WADA о восстановлении статуса РУСАДА

В четверг девять из 12 членов исполкома WADA проголосовали за восстановление статуса РУСАДА при условии, что до конца года представитель агентства получит доступ к базе данным и допинг-пробам московской лаборатории, которые были опечатаны в рамках уголовного дела.

"Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу", - сказала Голодец.

"Впервые были приняты изменения на законодательном уровне, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов, - подчеркнула вице-премьер. - Утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте. Серьезно изменена работа в области подготовки спортивных кадров: нетерпимость к допингу и обязанность соблюдать международные антидопинговые правила содержатся в образовательных программах спортсменов и тренеров и прописываются в трудовых договорах спортивных специалистов".

"Ежегодно РУСАДА анализирует 6 тысяч проб. Международными экспертами работа РУСАДА признана удовлетворительной и отвечающей самым высоким международным требованиям", - добавила она.