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Голодец: Россия приветствует решение WADA о восстановлении статуса РУСАДА

По словам вице-премьера РФ, за последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Сергей Бобылев/ТАСС
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое мнение ТАСС высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В четверг девять из 12 членов исполкома WADA проголосовали за восстановление статуса РУСАДА при условии, что до конца года представитель агентства получит доступ к базе данным и допинг-пробам московской лаборатории, которые были опечатаны в рамках уголовного дела.

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"Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу", - сказала Голодец.

"Впервые были приняты изменения на законодательном уровне, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов, - подчеркнула вице-премьер. - Утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте. Серьезно изменена работа в области подготовки спортивных кадров: нетерпимость к допингу и обязанность соблюдать международные антидопинговые правила содержатся в образовательных программах спортсменов и тренеров и прописываются в трудовых договорах спортивных специалистов".

"Ежегодно РУСАДА анализирует 6 тысяч проб. Международными экспертами работа РУСАДА признана удовлетворительной и отвечающей самым высоким международным требованиям", - добавила она.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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