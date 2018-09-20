Почетный президент ОКР Жуков назвал решение WADA по РУСАДА признанием проделанной работы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) показывает признание проделанной работы по борьбе с допингом в России. Об этом ТАСС сказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В четверг исполнительный комитет WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Российская сторона обязана до конца года предоставить WADA доступ к базе данных и анализам московской антидопинговой лаборатории, который были опечатаны СК РФ в рамках федерального расследования. В случае невыполнения данного условия РУСАДА вновь будет признано не соответствующим кодексу WADA.

"Я думаю, что восстановление РУСАДА - это знак признания результатов огромной работы по борьбе с допингом, проведенной за последние годы в России, - сказал Жуков. - Я рад, что этот результат признан международным спортивным сообществом. С восстановлением РУСАДА система борьбы с допингом в России будет работать в полную силу".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года из-за скандала с допингов в российской легкой атлетике. Впоследствии Россия обвинялась еще в ряде допинговых нарушений. В основном разоблачения были основаны на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.