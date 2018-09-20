Ганус: важность возвращения РУСАДА статуса соответствия нельзя переоценить

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) вернуть статус соответствия Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) нельзя переоценить. Об этом заявил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA.
"Решение исполкома WADA - это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия, - заметил Ганус. - Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики. Хотя по большому счету сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены".
"Как вы помните, еще в начале сентября я весьма пессимистично оценивал шансы восстановления РУСАДА, - продолжил собеседник ТАСС. - Но у меня не было оснований для оптимизма, по сути, до письма, которое было отправлено на прошлой неделе в WADA министром спорта Павлом Колобковым. Это письмо внесло определяющий вклад в получение нами соответствия".
Ганус подчеркнул, что все его коллеги, даже те, которые когда-то критиковали РУСАДА, сейчас говорят о том, что российское агентство реально изменилось. "Но нам еще предстоит очень много работать над тем, чтобы восстановить доверие к российской антидопинговой системе, которое пока остается на низком уровне", - заключил глава РУСАДА.