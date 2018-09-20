Ганус: важность возвращения РУСАДА статуса соответствия нельзя переоценить

"Решение исполкома WADA - это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия, - заметил Ганус. - Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики. Хотя по большому счету сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены".

"Как вы помните, еще в начале сентября я весьма пессимистично оценивал шансы восстановления РУСАДА, - продолжил собеседник ТАСС. - Но у меня не было оснований для оптимизма, по сути, до письма, которое было отправлено на прошлой неделе в WADA министром спорта Павлом Колобковым. Это письмо внесло определяющий вклад в получение нами соответствия".

Ганус подчеркнул, что все его коллеги, даже те, которые когда-то критиковали РУСАДА, сейчас говорят о том, что российское агентство реально изменилось. "Но нам еще предстоит очень много работать над тем, чтобы восстановить доверие к российской антидопинговой системе, которое пока остается на низком уровне", - заключил глава РУСАДА.