Поздняков: восстановление РУСАДА поможет ВФЛА и ПКР в ближайшей перспективе

В четверг девять из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за восстановления статуса РУСАДА. Российское агентство было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. Всемирное агентство должно проанализировать все данные до 30 июня 2019 года.

"В первую очередь ОКР как соучредитель РУСАДА очень доволен тем, что в настоящий момент ситуация с восстановлением РУСАДА разрешилась благополучно для нас. В ближайшей перспективе все наши организации (ВФЛА и ПКР - прим. ТАСС), все наши спортсмены смогут в полном объеме участвовать в спортивных мероприятиях", - сказал Поздняков.

"База данных, насколько нам известно, пусть и несанкционированным образом, но уже находится в WADA. Второй вопрос - предоставление для анализа данных лаборатории, который должен быть проведен до 30 июня. Этот вопрос находится в юридической плоскости. Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Следственный комитет России скорее закончил свое расследование и нашел возможность передать эти пробы в WADA", - добавил Поздняков.

"В любом случае это большой позитив для работы всех вовлеченных лиц, поздравляю всех с этим событием", - заключил президент ОКР.