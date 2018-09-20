Шляхтин: восстановление РУСАДА добавит оптимизма в работе ВФЛА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) добавляет оптимизма Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в работе по восстановлению ее членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Поздравляю руководителя РУСАДА Юрия Гануса, министра спорта РФ Павла Колобкова, президента ОКР Станислава Позднякова. Приятно, что одно из ключевых требований дорожной карты по восстановлению ВФЛА выполнено. ВФЛА будет продолжать работу и коммуникацию с рабочей группой IAAF по вопросу восстановления членства. Не скрою, настроение хорошее, восстановление РУСАДА, конечно, добавляет оптимизма", - сказал Шляхтин.

В прошлую пятницу комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года после разразившегося допингового скандала. IAAF оперативно создала рабочую группу, которая отслеживала реализацию ВФЛА дорожной карты, выполнение которой привело бы к возвращению прежнего статуса. Пока ВФЛА не восстановлена, российские спортсмены, соответствующие всем антидопинговым критериям IAAF, могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе.