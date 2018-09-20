МОК заявил, что принял к сведению решение WADA восстановить в правах РУСАДА

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) вернуть соответствие кодексу Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Решение вернуть РУСАДА соответствие антидопинговому кодексу было принято в четверг на заседании исполкома WADA на Сейшельских островах. Его поддержали 9 из 12 членов исполкома.
"Мы принимаем к сведению решение, принятое исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства, в состав которого входит равное количество представителей правительств и спортивного движения. Это решение соответствует рекомендации независимого комитета по соответствию", - говорится в сообщении.
14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.
РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. В свете не прекращающихся после этого допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.