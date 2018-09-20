Илья Никулин стал лучшим бомбардиром-защитником в истории отечественного хоккея

ТАСС, 20 сентября. Хоккеист московского "Динамо" Илья Никулин стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории отечественных чемпионатов. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник "Динамо" дома обыграло подмосковный "Витязь" со счетом 4:2. Никулин отметился заброшенной шайбой.
36-летний Никулин набрал 456-е очко (139 шайб и 317 передач). Он опередил российского защитника Кирилла Кольцова, у которого в активе 455 очков. Кольцов стал самым результативным защитником российского и советского хоккея в 2015 году, опередив Вячеслава Фетисова (375).
С 2000 по 2005 годы Никулин играл в "Динамо", в сезоне-2005/06 защитник перешел в "Ак Барс", а в 2015 году вновь вернулся в "Динамо". В составе московской команды он провел 417 матчей и набрал 110 очков (34 + 76), в составе казанской - 663 и набрал 155 очков (105+241).
Никулину остается забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Денисом Куляшом (140) в списке лучших снайперов среди защитников в истории отечественных чемпионатов. На счету Никулина 139 шайб. По количеству результативных передач, которых в его активе 317, защитник "Ак Барса" уступает Кольцову (341). Никто из защитников больше не имеет больше 300 результативных передач.