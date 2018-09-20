РУСАДА после восстановления получило возможность выдавать терапевтические исключения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) с четверга вновь соответствует кодексу WADA, теперь получит возможность самостоятельно выдавать спортсменам разрешения на использование препаратов, содержащих запрещенные WADA субстанции, - так называемые терапевтические исключения (TUE). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В том, что сегодня это случилось, заслуга очень многих людей, - отметила Пахноцкая. - Конечно, нельзя не отметить добросовестную работу всех сотрудников Российского антидопингового агентства, экспертов WADA, да и самого Всемирного антидопингового агентства. Все мы работали вместе и показали, что к функциональной деятельности РУСАДА нет никаких претензий. Огромная заслуга также принадлежит Министерству спорта России, которое очень большое внимание уделяло этому направлению".

"После того, как наш статус восстановлен, мы имеем право самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения (TUE), - продолжила собеседница ТАСС. - Также мы получим возможность работать не только в России и только с российскими спортсменами, но и за рубежом. Сотрудники РУСАДА теперь могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в различные комитеты и комиссии WADA".

РУСАДА было лишено соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года, а с февраля 2016-го до июня 2017 года вся антидопинговая деятельность в РФ проводилась Британским антидопинговым агентством (UKAD). В июне РУСАДА было разрешено проводить допинг-тестирование под контролем UKAD.