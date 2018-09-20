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Футбол в России

Ледяхов стал главным тренером футбольного клуба "Балтика"

Соглашение между клубом и 50-летним специалистом рассчитано до окончания сезона
Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов Станислав Красильников/ТАСС
Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Игорь Ледяхов утвержден на посту главного тренера калининградского футбольного клуба "Балтика". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение между клубом и 50-летним специалистом рассчитано до окончания сезона. Его помощником назначен Олег Василенко. В начале сентября Ледяхов покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата".

Ледяхов сменил в "Балтике" Валерия Непомнящего, который покинул этот пост в начале этой недели.

После 12 туров первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" занимает 16-е место, набрав 11 очков.

В качестве игрока Ледяхов становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка СССР и России, полуфиналистом Кубка кубков в составе "Спартака", был участником чемпионата Европы 1992 года (был в заявке, но на поле не выходил) и чемпионата мира 1994 года.

Работал главным тренером дубля "Спартака" (2008-2009), и. о. главного тренера "Спартака" (2008), помощником главного тренера "Спартака" (2008-2009, 2011-2013), главным тренером "Ротора" (2013) и главным тренером "Ахмата" (2018).

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