Ганус подтвердил, что WADA доверило РУСАДА работу с допинг-пробами московской лаборатории

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возвращение Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статуса соответствия даст возможность организации анализировать и обрабатывать пробы московской антидопинговой лаборатории, доступ в которую должен быть открыт в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA.
"Данные и пробы московской лаборатории принадлежат Международному олимпийскому комитету, международным федерациям, в том числе РУСАДА. Доверие WADA заключается в том, что право анализа и обработки проб московской лаборатории доверено РУСАДА", - подчеркнул Ганус.
Как ранее сообщил ТАСС источник в WADA, до конца года Всемирное антидопинговое агентство намерено получить базу данных московской лаборатории. До 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы. В случае невыполнения этих условий РУСАДА вновь будет признано не соответствующим кодексу WADA.