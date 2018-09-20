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Около 70 обращений о применении допинга поступило в РУСАДА в 2018 году

За 2017 год было порядка 40 обращений

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 70 обращений о применении допинга поступило в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в нынешнем году. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA.

"За 2017 год было порядка 40 обращений [информаторов] в РУСАДА. В 2018 году уже было около 70 обращений", - сказала Пахноцкая.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA
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