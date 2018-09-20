Колобков: решение о восстановлении РУСАДА важно для России и всего спортивного сообщества

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является очень важным для России и всего спортивного сообщества. Об этом журналистам сказал министр спорта России Павел Колобков.
В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить РУСАДА в правах. Единственным условием остается допуск представителя международной организации к базе данных московской лаборатории. WADA предупредило, что в случае несоблюдения этого пункта до конца года РУСАДА вновь будет лишено статуса соответствия кодексу WADA.
"Очень важное решение для России. Мы долго работали с WADA и спортивным сообществом, реформировали нашу антидопинговую систему и никогда не отрицали факты нарушений антидопинговых правил. Это решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав, наравне с иностранными товарищами. Это важно и для нашей страны, и для всего международного спортивного сообщества", - сказал министр спорта.
"Это крайне важно еще и потому, что является критерием в восстановлении в правах Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Теперь для этого есть основание. В рамках своей компетенции Минспорт России приложит максимальные усилия, чтобы все обязательства российской стороны были выполнены", - добавил глава ведомства.