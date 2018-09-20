{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Колобков: решение о восстановлении РУСАДА важно для России и всего спортивного сообщества

Министр спорта РФ отметил, что теперь российские атлеты смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС, архив
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является очень важным для России и всего спортивного сообщества. Об этом журналистам сказал министр спорта России Павел Колобков.

На эту тему
WADA вновь отстранит РУСАДА, если до конца года не получит базу данных лаборатории

В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить РУСАДА в правах. Единственным условием остается допуск представителя международной организации к базе данных московской лаборатории. WADA предупредило, что в случае несоблюдения этого пункта до конца года РУСАДА вновь будет лишено статуса соответствия кодексу WADA.

"Очень важное решение для России. Мы долго работали с WADA и спортивным сообществом, реформировали нашу антидопинговую систему и никогда не отрицали факты нарушений антидопинговых правил. Это решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав, наравне с иностранными товарищами. Это важно и для нашей страны, и для всего международного спортивного сообщества", - сказал министр спорта.

"Это крайне важно еще и потому, что является критерием в восстановлении в правах Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Теперь для этого есть основание. В рамках своей компетенции Минспорт России приложит максимальные усилия, чтобы все обязательства российской стороны были выполнены", - добавил глава ведомства.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаКолобков, Павел АнатольевичВосстановление статуса РУСАДА
Газзаев: WADA не пошло на поводу у тех, кто призывал продлить отстранение РУСАДА
Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA
Читать полностью