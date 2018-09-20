Российский теннисист Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над казахстанцем Михаилом Кукушкиным в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина, посеянного на турнире под восьмым номером.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча второго круга между австрийцем Домиником Тимом, посеянном на турнире под первым номером, и немцем Яном-Леннардом Штруффом.
В прошлом году Медведев проиграл в первом круге турнира в Санкт-Петербурге итальянцу Томасу Фаббиано.
Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.