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Поветкин перед боем с Джошуа заявил, что стал сильнее по сравнению с поединком с Кличко

Тренер Джошуа Роб Мак-Кракен сравнил россиянина с предыдущими соперниками британца - новозеландцем Джозефом Паркером и камерунцем Карлосом Такамом
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Российский боксер Александр Поветкин в преддверии поединка с британцем Энтони Джошуа заявил, что он стал сильнее и находится в гораздо лучшей форме, чем перед поединком с украинцем Владимиром Кличко. Об этом боксер заявил на пресс-конференции.

Бой пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

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"Я в очень хорошей форме, у меня был хороший тренировочный лагерь. Джошуа - один из сильнейших тяжеловесов в мире, я счастлив, что у меня есть возможность выйти с ним на ринг и подарить болельщикам хороший поединок. Бой все покажет, Энтони - сильный боец, но я такой же сильный. Когда я дрался с Кличко, я был намного слабее и находился в более плохой физической форме, чем сейчас", - заявил Поветкин.

Тренер Джошуа Роб Мак-Кракен сравнил россиянина с предыдущими соперниками британца - новозеландцем Джозефом Паркером и камерунцем Карлосом Такамом. "При всем уважении к Паркеру и Такаму, Поветкин - это боец совершенно другого уровня, он один из лучших", - отметил Мак-Кракен.

Поединок между Кличко и Поветкиным прошел 5 октября 2013 года в Москве, победу единогласным решением судей одержал украинский боксер. Бой между Джошуа и Кличко прошел в апреле 2017 года в Лондоне. Британец выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, а украинец после этого поражения объявил о завершении карьеры.

На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).

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