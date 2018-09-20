Поветкин перед боем с Джошуа заявил, что стал сильнее по сравнению с поединком с Кличко

ТАСС, 20 сентября. Российский боксер Александр Поветкин в преддверии поединка с британцем Энтони Джошуа заявил, что он стал сильнее и находится в гораздо лучшей форме, чем перед поединком с украинцем Владимиром Кличко. Об этом боксер заявил на пресс-конференции.
Бой пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.
"Я в очень хорошей форме, у меня был хороший тренировочный лагерь. Джошуа - один из сильнейших тяжеловесов в мире, я счастлив, что у меня есть возможность выйти с ним на ринг и подарить болельщикам хороший поединок. Бой все покажет, Энтони - сильный боец, но я такой же сильный. Когда я дрался с Кличко, я был намного слабее и находился в более плохой физической форме, чем сейчас", - заявил Поветкин.
Тренер Джошуа Роб Мак-Кракен сравнил россиянина с предыдущими соперниками британца - новозеландцем Джозефом Паркером и камерунцем Карлосом Такамом. "При всем уважении к Паркеру и Такаму, Поветкин - это боец совершенно другого уровня, он один из лучших", - отметил Мак-Кракен.
Поединок между Кличко и Поветкиным прошел 5 октября 2013 года в Москве, победу единогласным решением судей одержал украинский боксер. Бой между Джошуа и Кличко прошел в апреле 2017 года в Лондоне. Британец выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, а украинец после этого поражения объявил о завершении карьеры.
На счету 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).