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РУСАДА: спортсменам РФ важно вернуть возможность участвовать в соревнованиях на равных

В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российским спортсменам важно вернуть возможность участвовать в международных соревнованиях на равных. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев.

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В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах РУСАДА.

"Мы, безусловно, приветствуем решение WADA. Рады, что есть прогресс в нашей совместной работе, мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, - сказал Ивлев. - За последние два года РУСАДА провело громадную работу по созданию концептуально нового агентства, которое соответствует лучшим мировым стандартам независимости и прозрачности. Самое важное - вернуть нашим спортсменам возможность участвовать в спортивных соревнованиях на равных".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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