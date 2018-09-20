РУСАДА: спортсменам РФ важно вернуть возможность участвовать в соревнованиях на равных

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российским спортсменам важно вернуть возможность участвовать в международных соревнованиях на равных. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев.
В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах РУСАДА.
"Мы, безусловно, приветствуем решение WADA. Рады, что есть прогресс в нашей совместной работе, мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, - сказал Ивлев. - За последние два года РУСАДА провело громадную работу по созданию концептуально нового агентства, которое соответствует лучшим мировым стандартам независимости и прозрачности. Самое важное - вернуть нашим спортсменам возможность участвовать в спортивных соревнованиях на равных".
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.