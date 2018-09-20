РУСАДА: спортсменам РФ важно вернуть возможность участвовать в соревнованиях на равных

Газзаев: WADA не пошло на поводу у тех, кто призывал продлить отстранение РУСАДА

Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA

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