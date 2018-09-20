{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Первенство Европы 2019 года по боксу пройдет во Владикавказе

Турнир пройдет с 8 по 17 марта

ТАСС, 20 сентября. Заявка Федерации бокса России на проведение первенства Европы 2019 года среди молодежи от 19 до 22 лет во Владикавказе одержала победу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соответствующее письмо федерация получила от Европейской конфедерации бокса в четверг. Турнир пройдет с 8 по 17 марта.

"Уверен, что Федерация бокса России совместно с оргкомитетом соревнований великолепно организует это первенство", - говорится в сообщении главы конфедерации Франко Фальчинелли.

Теги
СКФО
Газзаев: WADA не пошло на поводу у тех, кто призывал продлить отстранение РУСАДА
Исполнительный комитет WADA на своем заседании, которое состоялось в четверг на Сейшельских островах, принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA
Читать полностью