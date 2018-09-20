Первенство Европы 2019 года по боксу пройдет во Владикавказе

ТАСС, 20 сентября. Заявка Федерации бокса России на проведение первенства Европы 2019 года среди молодежи от 19 до 22 лет во Владикавказе одержала победу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Соответствующее письмо федерация получила от Европейской конфедерации бокса в четверг. Турнир пройдет с 8 по 17 марта.
"Уверен, что Федерация бокса России совместно с оргкомитетом соревнований великолепно организует это первенство", - говорится в сообщении главы конфедерации Франко Фальчинелли.