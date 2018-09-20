WADA: РУСАДА к середине января должно успешно пройти аудит

ТАСС, 20 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до середины января должно успешно пройти аудит, чтобы продолжать соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс- служба WADA.
В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. Накануне комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) публично выступила за восстановление в правах РУСАДА.
"В соответствии с дорожной картой в течение четырех месяцев должен быть проведен успешный аудит РУСАДА, чтобы организация продолжала соответствовать кодексу", - говорится в сообщении.
Также для сохранения статуса соответствия российская сторона должна до конца года предоставить WADA базу данных московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года. "Если эти критерии не будут выполнены, то исполком рассмотрит предложение комитета по соответствию о лишении РУСАДА статуса", - говорится в заявлении.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.