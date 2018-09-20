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WADA: РУСАДА к середине января должно успешно пройти аудит

В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до середины января должно успешно пройти аудит, чтобы продолжать соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс- служба WADA.

В четверг исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA. Накануне комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) публично выступила за восстановление в правах РУСАДА.

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"В соответствии с дорожной картой в течение четырех месяцев должен быть проведен успешный аудит РУСАДА, чтобы организация продолжала соответствовать кодексу", - говорится в сообщении.

Также для сохранения статуса соответствия российская сторона должна до конца года предоставить WADA базу данных московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года. "Если эти критерии не будут выполнены, то исполком рассмотрит предложение комитета по соответствию о лишении РУСАДА статуса", - говорится в заявлении.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

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ДопингДопинг-скандал вокруг российского спортаВосстановление статуса РУСАДА
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