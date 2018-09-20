Московское "Динамо" в ближайшее время поместит хоккеиста Бойда на драфт отказов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" поместит нападающего Дастина Бойда на драфт отказов из-за неудовлетворительных выступлений хоккеиста. Об этом сообщил журналистам генеральный директор бело-голубых Валерий Шанцев.
Бойд принял участие в пяти из семи матчах "Динамо" в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), дважды не попав в заявку на игру. В проведенных встречах 32-летний нападающий не сумел набрать результативных баллов.
"Тренерский штаб принял решение поместить Бойда в список отказов, это произойдет в ближайшие дни, - заявил Шанцев. - В прошлом сезоне смотрели на него, а в межсезонье понизили его контракт. Он сказал, что будет играть, но время идет, а игры все нет".
По словам генерального директора "Динамо", дальнейшие вопросы о судьбе казахстанского хоккеиста клуб будет решать лично с игроком и его агентом. "Или нам продолжать мучиться, или Бойд должен открыть в себе новую струю", - отметил Шанцев.
Бойд выступает в составе "Динамо" с лета 2017 года, в стан бело-голубых он пришел из астанинского "Барыса". До прихода в КХЛ нападающий канадского происхождения выступал в североамериканских лигах.