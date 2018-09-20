МПК рассмотрит вопрос восстановления ПКР после возмещения расходов российской стороной

В четверг исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Восстановление РУСАДА было одним из ключевых условий возвращения членства ПКР. На сегодняшний день ПКР обязан выплатить МПК €257,5 тыс.

ТАСС, 20 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет рассматривать вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), пока российская сторона не возместит финансовые расходы организации, связанные с увеличением программы тестирования российских паралимпийцев. Об этом сообщается в пресс-релизе МПК.

"Я рад, что ситуация между российскими властями и WADA после долгого пребывания в тупике продвинулась вперед, - заявил президент МПК Эндрю Парсонс. - Но еще много работы, которую предстоит выполнить, и у РУСАДА не должно быть никаких иллюзий, так как несоблюдение условий, изложенных WADA, вернет статус несоответствия".

"Поскольку в августе 2016 года членство ПКР было приостановлено, Россия не была допущена к участию в двух Паралимпийских играх и нескольких чемпионатах мира и Европы. Однако за это время Россия достигла значительного прогресса, и мы уверены, что антидопинговая система, действующая сейчас в России, сильно отличается от испорченной системы, которая существовала ранее и загрязняла международный спорт. Российские паралимпийцы теперь являются одними из самых проверяемых в мире, и этот контроль будет только усиливаться. Мы не ожидаем, что целевая группа МПК предоставит какие-либо рекомендации совету МПК до тех пор, пока не будет удовлетворен критерий, связанный с возмещением расходов МПК, затем, после получения рекомендаций, совет МПК соберется, чтобы определить, стоит ли восстановить в правах ПКР", - добавил Парсонс.

Вопрос восстановления членства ПКР рассматривался на заседании исполкома МПК 12 сентября, тогда было решено не восстанавливать в правах ПКР.