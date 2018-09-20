Лысова ожидает скорейшего восстановления ПКР после решения WADA по РУСАДА

"Восстановление РУСАДА - положительный момент для нас, и мы теперь будем ждать, какой вердикт вынесет МПК. Конечно, мы все надеемся, что в ближайшее время ПКР восстановят и мы сможем выступать на международных соревнованиях под своим флагом, - сказала Лысова. - Надеюсь, что здравый смысл победит, потому что спортсмены уже через многое прошли, сколько нас уже можно мучить. Скоро летняя Паралимпиада, и очень хотелось бы, чтобы наши ребята там выступали за сборную России, полноценно представляли нашу страну".

Ранее МПК в своем заявлении сообщил, что не будет рассматривать вопрос восстановления членства ПКР, пока российская сторона не возместит финансовые расходы организации, связанные с увеличением программы тестирования российских паралимпийцев. Вопрос восстановления членства ПКР рассматривался на исполкоме МПК 12 сентября, тогда было решено не восстанавливать в правах ПКР. Восстановление РУСАДА является ключевым критерием восстановления ПКР.