Болельщики стоя проводили Южного после последнего матча в карьере на турнире в Петербурге

Ранее Южный заявил, что завершит профессиональную карьеру после турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. В четверг в матче второго круга соревнований россиянин уступил испанцу Роберто Баутисте- Агуту со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургские любители тенниса, наблюдавшие за последним матчем в карьере россиянина Михаила Южного, стоя проводили 36-летнего спортсмена после окончания игры, передает корреспондент ТАСС с места событий.

После завершения игры публика стоя провожала Южного, некоторые не могли сдержать слез. На трибунах было развернуто большое панно, посвященное российскому теннисисту.

Испанец отдал должное россиянину, пожелав ему удачи в дальнейших начинаниях. "Михаил Южный - прекрасный игрок, он всегда отдает все силы, он отдал все силы в борьбе и в сегодняшнем матче", - сказал Баутиста-Агут после игры.

Михаил Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010), также он доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008) и Франции (2010), а также на Уимблдоне (2012).