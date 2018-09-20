Южный не планирует возвращаться на корт, чтобы одержать 500-ю победу в карьере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный, который провел свой последний матч в профессиональной карьере на турнире в Санкт-Петербурге, не планирует даже эпизодически принимать участие в соревнованиях, чтобы одержать 500-ю победу. Об этом он рассказал журналистам в ходе послематчевой пресс-конференции.

Южный в четверг проиграл матч второго круга испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. Еще до начала турнира в Петербурге Южный объявил о том, что эти соревнования станут последними в его карьере. В матче первого круга он одержал свою 499-ю победу, после успеха он прочитал публике стихотворение, в котором говорилось, что в России он готов играть "ну хотя бы раз в году". Тогда некоторые восприняли это как намек на возможное возвращение в одном из следующих российских турниров.

"Не планирую возвращаться, если честно, наоборот, считаю, что раз принял решение уходить, то нужно уходить и не оглядываться назад. Что касается 499 побед, это статистические данные, я вам еще много могу всего найти, что можно улучшить, не только это. Но вообще, наверное, 499 будут чаще вспоминать, чем 500", - сказал теннисист.

С Баутистой-Агутом не хватило свежести

Южный считает, что ему не хватило свежести в концовке матча с Баутистой-Агутом.

"Уровнем игры доволен, был хороший теннис, хороший уровень игры, мог победить. И первый сет мог выиграть, не сложилось чуть-чуть, второй сет отыграл более ровно, в третьем сете он сыграл ровно, у меня были небольшие шансы, но на самом деле в третьем сете он был более свежим, мне кажется, и владел преимуществом", - сказал Южный.

"В последнее время не так много было игровой практики, не было игрового ритма, чтобы выдерживать один, второй, третий матч. Действительно, в августе я сыграл два-три матча, опять две недели паузы, сейчас два матча подряд, из-за этого все очки, матчи, сеты даются тяжелее, чем обычно", - рассказал Южный.

Южный начал карьеру в 1999 году, он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевал девять трофеев в парном разряде. Спортсмен дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010), также он доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008) и Франции (2010), а также на Уимблдоне (2012).

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.