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Лига Европы

Английский "Челси" обыграл греческий ПАОК в матче группового этапа Лиги Европы

Единственный мяч на седьмой минуте забил Виллиан
Футболисты "Челси" EPA-EFE/SOTIRIS BARBAROUSIS
Футболисты "Челси"
© EPA-EFE/SOTIRIS BARBAROUSIS

ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб "Челси" одержал победу над греческим ПАОКом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Мяч на седьмой минуте забил Виллиан. В другом матче группы L белорусский БАТЭ в гостях обыграл венгерский клуб "МОЛ Види" - 2:0. В следующем туре пройдут матчи "Челси" - "МОЛ Види" и БАТЭ - ПАОК.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Лацио" (Италия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1;
  • "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:2;
  • "Генк" (Бельгия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:0;
  • "Бешикташ" (Турция) - "Сарпсборг" (Норвегия) - 3:1;
  • "Динамо" (Украина) - "Астана" (Казахстан) - 2:2;
  • "Ренн" (Франция) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1.

Матчи второго тура группового этапа пройдут 4 октября.

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