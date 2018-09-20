Андрей Федун: "Спартак" готов к штрафу после посещения болельщиками клуба матча ЛЕ в Вене

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Спартак" готов к тому, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может оштрафовать клуб за присутствие болельщиков команды на матче Лиги Европы с "Рапидом". Об этом ТАСС сказал член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

"Думаю, что оштрафуют либо "Рапид", либо нас, если решение УЕФА было не пускать наших болельщиков. Хотя за проведение матча отвечают его организаторы", - сказал Андрей Федун.

В четверг "Спартак" в первом туре группового этапа турнира проиграл венскому "Рапиду" на выезде со счетом 0:2. Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов красно- белых, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18.

Организаторы матча в Вене свободно пропустили на игру с "Рапидом" болельщиков гостей, которые сосредоточились в одном из секторов, скандируя речевки в поддержку красно- белых. В середине первого тайма болельщики "Спартака" зажгли фонарики на мобильных телефонах, после чего диктор попросил их переместиться в официальный сектор для гостей, закрытый распоряжением УЕФА.

Ранее "Спартак" без своих болельщиков проводил гостевой матч квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.