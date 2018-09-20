Каррера: футболисты "Спартака" пропустили голы в матче ЛЕ с "Рапидом" из-за своих ошибок

"У соперника не было моментов, потому что мы смогли сдержать его. Нам забили два гола из-за наших ошибок, первый гол был со стандартного положения после углового. Мы же плохо делали передачи, будь они точнее, то исход матча был бы другим. Они качественно разыгрывали мяч в середине поля, но я не считаю, что соперник играл ярко", - сказал Каррера.

По словам тренера, не поехавший на выездной матч нападающий Луис Адриано мало тренировался из-за болезни матери. "Что касается выбора игроков, то ты делаешь в определенный момент выбор, который потом оказывается правильным или неправильным. Если говорить о [Софьяне] Ханни, то у него мышечная усталость, непонятно, сколько он вообще может выдержать", - отметил он.

Тренер заметил, что он бывает доволен в случае поражения команды при полноценной самоотдаче своих футболистов. "После матча я сказал, что надо держать выше головы, потому что игроки отдавались на поле на 100 процентов", - отметил он.

В следующем туре группы G "Спартак" примет испанский "Вильярреал", "Рапид" в гостях сыграет с шотландским "Рейнджерс". Обе встречи пройдут 4 октября.