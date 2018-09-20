Каррера хочет дальше работать со "Спартаком", несмотря на неудачи команды

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера намерен продолжать работать с командой, несмотря на последние неудачи. Об этом он рассказал журналистам.

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В четверг "Спартак" в первом туре группового этапа Лиги Европы в гостях уступил австрийскому "Рапиду" со счетом 0:2. В последнем туре чемпионата России красно-белые проиграли дома "Ахмату" (1:2). Ранее красно-белые из-за поражения греческому ПАОКу выбыли из Лиги чемпионов.

"Я продолжаю работу. Не от меня все зависит, но я имею желание продолжать работать с командой", - сказал Каррера.

В ближайшем матче "Спартак" в чемпионате страны сыграет с ЦСКА 23 сентября.