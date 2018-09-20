{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Каррера хочет дальше работать со "Спартаком", несмотря на неудачи команды

В четверг "Спартак" в первом туре группового этапа Лиги Европы в гостях уступил австрийскому "Рапиду" со счетом 0:2
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера EPA-EFE/CHRISTIAN HOFER
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера
© EPA-EFE/CHRISTIAN HOFER

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера намерен продолжать работать с командой, несмотря на последние неудачи. Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему
"Спартак" проиграл австрийскому "Рапиду" в матче группового этапа Лиги Европы

В четверг "Спартак" в первом туре группового этапа Лиги Европы в гостях уступил австрийскому "Рапиду" со счетом 0:2. В последнем туре чемпионата России красно-белые проиграли дома "Ахмату" (1:2). Ранее красно-белые из-за поражения греческому ПАОКу выбыли из Лиги чемпионов.

"Я продолжаю работу. Не от меня все зависит, но я имею желание продолжать работать с командой", - сказал Каррера.

В ближайшем матче "Спартак" в чемпионате страны сыграет с ЦСКА 23 сентября.

Лига Европы
"Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью