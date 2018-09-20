Воробьев видит пути исправления турнирного положения "Динамо" в КХЛ в трудолюбии и работе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московскому "Динамо" необходимо вставать с колен в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), это возможно только через трудолюбивую работу на тренировках. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

В четверг "Динамо" на своем льду уступило санкт-петербургскому СКА со счетом 0:4, для москвичей это поражение стало шестым в восьми матчах КХЛ. Бело-голубые с пятью очками занимают последнее место в Западной конференции.

"Турнирное положение плохое, но время есть, будем работать. Ситуация неприятная ни для нас, ни для болельщиков, ни для руководства, но надо вставать с колен. Никаких путей исправления ситуации, кроме работы и тренировок, я не вижу. Только через труд и правильную игру можно чего-то добиться", - сказал Воробьев.

В матче со СКА динамовцы пропустили три шайбы уже в первой половине стартового периода, в том числе одну в большинстве. "Первый период проиграли полностью, такое преимущество СКА давать нельзя. Не все получилось, пропускать голы в большинстве неправильно. Потом ребята перестроились, были неплохие моменты во втором и третьем периодах, но первый период проиграли полностью", - заключил Воробьев.

Следующий матч регулярного чемпионата "Динамо" проведет в субботу на своем льду против одноименного клуба из Минска.