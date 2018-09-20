Главный тренер "Краснодара" остался доволен качеством игры в матче ЛЕ против "Акхисара"

АКХИСАР /Турция/, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко остался доволен качеством игры футболистов своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Акхисара". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В четверг "Краснодар" одержал победу над турецким клубом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

"Начали встречу очень хорошо, создали несколько голевых моментов, однако смогли реализовать только один. В целом я доволен качеством игры футболистов "Краснодара", однако во втором тайме неприятным моментом были ошибки в простых ситуациях, когда можно было сыграть проще. Рад, что ребята выиграли, будем готовиться к следующей игре", - сказал Фоменко.

"Если говорить о сопернике, то хотелось бы выделить всю команду. Они пытались оказывать давление, эпизодами у них это получалось. Всем приезжающим командам здесь будет нелегко", - добавил тренер.

В следующем туре группы J "Краснодар" примет испанскую "Севилью", "Акхисар" в гостях сыграет с бельгийским "Стандардом". Обе встречи пройдут 4 октября.