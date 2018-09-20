Барабанов: хоккеисты СКА смогли удержать преимущество над "Динамо" благодаря игре вратаря

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты санкт-петербургского СКА плохо провели второй период матча против московского "Динамо", но удержали преимущество благодаря хорошей игре вратаря команды Игоря Шестеркина. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Александр Барабанов.

СКА в четверг на чужом льду обыграл "Динамо" со счетом 4:0, забросив три шайбы за первые девять минут. При этом во втором периоде инициативой владели динамовцы, но гости смогли не пропустить гол в свои ворота.

"Получилось в начале быстро забить, но во втором периоде расслабились. Хорошо, что Шестеркин нас потащил, а то даже не знаю, чем бы могло все закончиться. Мы настраивались, но во втором периоде нас в зоне повозили", - сказал Барабанов.

Нападающий СКА стал автором одной из шайб в матче, также Барабанов ассистировал Виктору Тихонову, который забил гол в меньшинстве. "Я бы не сказал, что соперник сыграл слабо [в обороне], просто мы действовали хорошо в атаке. В эпизоде с моим голом партнеры все сделали для меня здорово, оставалось только попасть в ворота. Что касается шайбы в меньшинстве, то соперник сыграл странно и дал нам пространство", - прокомментировал эти эпизоды хоккеист.

Также Барабанов рассказал, что перед хоккеистами СКА стояла задача сыграть жестко против бывшего форварда команды Вадима Шипачева, который перешел в "Динамо" летом. "Он здорово играет, как обычно. Шайбу держит, передачи классные раздает. Была установка против него пожестче стараться играть", - отметил нападающий СКА.

Петербургский клуб набрал 12 очков и поднялся на третье место в Западно конференции КХЛ. Следующий матч СКА проведет в субботу на выезде против ярославского "Локомотива".