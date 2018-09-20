Рассказов: футболисты "Спартака" не обращают внимания на информационный фон вокруг клуба

В четверг в стартовом матче группового этапа Лиги Европы "Спартак" проиграл в Вене "Рапиду" со счетом 0:2. На игру в составе красно-белых не приехали защитник Андрей Ещенко и капитан Денис Глушаков. В понедельник Ещенко и Глушаков поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, содержавшее в том числе фразу "Наше счастье - не Каррера". Кроме того, в прессе появились подробности о проблемах в семейной жизни Глушакова.

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" не обращают внимания на негативный информационный фон вокруг команды. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Николай Рассказов.

"Все происходящее не сказывается. Наша задача - играть, выходить на поле и забывать обо всем. Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ. Мы играем, от нас ждут результата", - сказал Рассказов.

В воскресенье "Спартак" в чемпионате России сыграет с ЦСКА. "Это очень важный матч как для команды, так и для болельщиков. Это дерби, постараемся подойти к этой игре на максимуме", - сказал Рассказов.

Говоря об игре с "Рапидом", Рассказов признал, что игра в атаке "Спартаку" не удалась. "Задача была контролировать мяч, но, к сожалению, все пошло не так, хотя и была ничья. Во втором тайме попытались наладить игру, но пропустили обидный мяч после углового. Затем пошли вперед и пропустили контратаку", - подвел итог матча с "Рапидом" Рассказов.

"К сожалению, не можем создать много моментов. Будем разбирать, будем смотреть, что делать", - добавил он.