Кагарлицкий: хоккеистам "Динамо" нужно одержать несколько побед и приобрести уверенность

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Хоккеистам московского "Динамо" необходимо вместе переломить неудачную серию и выиграть несколько матчей, чтобы почувствовать уверенность. Об этом журналистам рассказал нападающий бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий.

В четверг "Динамо" на своем льду уступило санкт-петербургскому СКА со счетом 0:4. Это поражение стало для москвичей шестым в восьми матчах Континентальной хоккейной лиги, бело-голубые опустились на последнее место Западной конференции с пятью очками.

"Чувствую, что все может измениться. Во втором периоде [матча со СКА] команда показала, что ребята бьются, ложатся под шайбу, все стараются. Думаю, мы сможем все вместе это переломить. Надо выиграть один-два матча, а дальше пойдет, почувствуем уверенность", - считает Кагарлицкий.

В игре со СКА динамовцы пропустили три шайбы в первые девять минут встречи, в том числе одну в большинстве, когда на льду находилось звено с Кагарлицким в составе, который назвал эту ситуацию беспределом. "Когда пропускаешь в своем большинстве в начале матча, претензии к пятерке, которая была на льду, все сыграли как-то опрометчиво, оправдания нет. Во втором периоде на льду была совершенно другая команда, появились шансы. Если бы мы забили одну-две, а моментов было предостаточно, игра сложилась бы совсем по- другому", - сказал форвард "Динамо".

"Будем анализировать эту игру, исправлять ошибки. Впереди еще две домашние встречи, будем играть на победу. Какие у нас еще варианты?" - заключил Кагарлицкий.

Следующий матч динамовцы проведут в субботу против одноименного клуба из Минска. Домашнюю серию бело-голубые завершат в понедельник игрой с астанинским "Барысом".