Стал известен состав российской команды на юношеские Олимпийские игры 2018 года

ТАСС, 20 сентября. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав команды, которая примет участие в юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает портал Team Russia.

Россию на соревнованиях будут представлять 94 спортсмена в 27 видах спорта. Самым известным участником Игр в составе национальной команды является 18-летний пловец Климент Колесников, который на прошедшем в августе в Глазго чемпионате Европы завоевал три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Аргентины с 6 по 18 октября.