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Лига Европы

Тренер "Рапида" поблагодарил защитников команды за игру против "Спартака" в ЛЕ

По словам Горана Джуричина, давать сейчас прогнозы на распределение мест в группе G преждевременно
Главный тренер венского "Рапида" Горан Джуричин EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Главный тренер венского "Рапида" Горан Джуричин
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер венского "Рапида" Горан Джуричин похвалил своих футболистов за игру в обороне в матче Лиги Европы со "Спартаком". Об этом он рассказал журналистам.

"Рапид" в первом туре группового этапа турнира обыграл дома красно-белых со счетом 2:0.

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"Мы смогли проанализировать сильные стороны соперника, который хорошо держит мяч и много забивает головой. Это мы смогли учесть, и я за это передаю большой комплимент нашим защитникам, - сказал тренер. - Первый тайм был напряженным для нас, ну а во втором мы показали больше мастерства. Особенно меня порадовала контратака, после которой мы забили второй гол".

По словам тренера, давать сейчас прогнозы на распределение мест в группе G преждевременно. "Объективно, у "Спартака" отсутствовали четыре-пять игроков основного состава. Нужно быть осторожным в дальнейших прогнозах на группу. Очевидно, что мы довольны", - отметил он.

В заявку "Спартака" на матч не попали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, о чем тренерский штаб "Рапида" знал, рассказал Джуричин. "Мы все знали о проблемах москвичей, подготовились к сопернику хорошо. Мы все знали про Зе Луиша, про скоростного Зобнина и отличного защитника Джикию. Мы очень качественно подготовились к матчу", - отметил он.

В следующем туре "Спартак" примет испанский "Вильярреал", "Рапид" в гостях сыграет с шотландским "Рейнджерс". Обе встречи пройдут 4 октября.

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