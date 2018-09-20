Тренер "Рапида" поблагодарил защитников команды за игру против "Спартака" в ЛЕ

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер венского "Рапида" Горан Джуричин похвалил своих футболистов за игру в обороне в матче Лиги Европы со "Спартаком". Об этом он рассказал журналистам.

"Мы смогли проанализировать сильные стороны соперника, который хорошо держит мяч и много забивает головой. Это мы смогли учесть, и я за это передаю большой комплимент нашим защитникам, - сказал тренер. - Первый тайм был напряженным для нас, ну а во втором мы показали больше мастерства. Особенно меня порадовала контратака, после которой мы забили второй гол".

По словам тренера, давать сейчас прогнозы на распределение мест в группе G преждевременно. "Объективно, у "Спартака" отсутствовали четыре-пять игроков основного состава. Нужно быть осторожным в дальнейших прогнозах на группу. Очевидно, что мы довольны", - отметил он.

В заявку "Спартака" на матч не попали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, о чем тренерский штаб "Рапида" знал, рассказал Джуричин. "Мы все знали о проблемах москвичей, подготовились к сопернику хорошо. Мы все знали про Зе Луиша, про скоростного Зобнина и отличного защитника Джикию. Мы очень качественно подготовились к матчу", - отметил он.

В следующем туре "Спартак" примет испанский "Вильярреал", "Рапид" в гостях сыграет с шотландским "Рейнджерс". Обе встречи пройдут 4 октября.