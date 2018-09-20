Главный тренер "Акхисара" в резкой форме раскритиковал футболиста Селезнева

АКХИСАР /Турция/, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Акхисара" Джем Кавчак в резкой форме раскритиковал украинского нападающего турецкого клуба Евгения Селезнева после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара". Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

"Не хотелось бы быть слишком резким, но сегодня сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника. На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах. Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей за нашу команду, но в любом случае это никуда не годится", - сказал Кавчак.

"Очень надеюсь, что данная манера игры была для меня лишь иллюзией, и я ошибаюсь. Он не играл четыре матча из-за дисквалификации и возможно потерял форму. Я проведу с ним отдельную беседу в спокойной обстановке, мы разберем данный матч и причины его низкого качества игры", - добавил тренер.

"Если говорить о встрече в целом, то в первом тайме нам не хватило уверенности. Пропустили необязательный гол в ближний угол, но это футбол. Иногда одного момента хватает, чтобы выиграть матч. Во втором тайме мы хорошо атаковали, почувствовали импульс поддержки болельщиков, но подвела реализация", - заключил Кавчак.

В следующем туре группы J "Краснодар" примет испанскую "Севилью", "Акхисар" в гостях сыграет с бельгийским "Стандардом". Обе встречи пройдут 4 октября.