Вице-президент "Аксихара" считает, что "Краснодар" преподал его клубу хороший урок футбола

"Игру можно назвать равной, однако если углубиться в результат, который мы видели на табло после финального свистка, то можно сказать, что "Краснодар" преподал нашему клубу хороший урок футбола. В сложных ситуациях игроки российского клуба сохраняли спокойствие и лишь в одном моменте потеряли контроль. Мы обязательно разберем этот матч на завтрашнем собрании клуба и сделаем определенные выводы", - сказал Эрюксель.

"Хотелось бы также отметить, что эту встречу можно назвать победной в плане организации. Мы провели для большую работу, и я уверен, что справились на отлично. Однако подождем официальной оценки от делегатов УЕФА. Единственное, расстроили полупустые трибуны, даже несмотря на отмену системы идентификации болельщиков Passolig", - добавил собеседник ТАСС.

В следующем туре группы J "Краснодар" примет испанскую "Севилью", "Акхисар" в гостях сыграет с бельгийским "Стандардом". Обе встречи пройдут 4 октября.