"Арсенал" обыграл "Ворсклу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 21 сентября. Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над украинской "Ворсклой" со счетом 4:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Пьер- Эмерик Обамейянг (32-я и 56-я минуты), Данни Уэлбек (48) и Месут Озил (74), у проигравших отличились Владимир Чеснаков (77) и Вячеслав Шарпар (90). В другом матче группы E португальский "Спортинг" на своем поле обыграл азербайджанский "Карабах" - 2:0. В следующем туре состоятся матчи "Карабах" - "Арсенал" и "Ворскла" - "Спортинг".

Результаты других матчей игрового дня:

АЕК (Кипр) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:1;

"Лудогорец" (Болгария) - "Байер" (Германия) - 2:3;

"Лейпциг" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:3;

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:0;

"Динамо" (Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 4:1;

"Спартак" (Словакия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0;

"Дюделанж" (Люксембург) - "Милан" (Италия) - 0:1;

"Олимпиакос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 0:0.

Матчи второго тура группового этапа Лиги Европы пройдут 4 октября.