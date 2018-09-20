"Краснодар" начал еврокубковый сезон с победы в матче ЛЕ против "Акхисара"

АКХИСАР /Турция/, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" стартовали в еврокубковом сезоне-2018/19, обыграв турецкий "Акхисар" со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе "Спор Тото Акхисар Арена" в присутствии 6555 зрителей, стала дебютной для турецкого клуба в турнире. "Краснодар" проводит свой пятый сезон в Лиге Европы. В предыдущем розыгрыше турнира команда не смогла пробиться в групповой этап, по сумме двух матчей уступив в раунде плей- офф квалификации сербской "Црвене Звезде" (3:2, 1:2). В предыдущий раз "Краснодар" одерживал победу в первом туре группового этапа Лиги Европы в сезоне-2016/17, тогда в гостях был обыгран австрийский "Зальцбург" (1:0). В сезоне-2015/16 краснодарцы на выезде уступили немецкой "Боруссии" из Дортмунда (1:2), а годом ранее российская команда также на чужом поле сыграла вничью с французским "Лиллем" (1:1).

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С первых минут под оглушительную поддержку своих болельщиков турецкий клуб начал пытаться взламывать оборону краснодарской команды, однако первый опасный момент создали футболисты "Краснодара". Ари получил прекрасную передачу от партнера по команде и вышел один на один с голкипером "Акхисара" Фатихом Озтюрком, но не смог реализовать стопроцентный момент. Единственный мяч "Краснодар" забил на 26-й минуте встречи - Виктор Классон поразил ворота Озтюрка, воспользовавшись ошибкой защитника. Во втором тайме игры прошла с преимуществом "Акхисара". На 56-й минуте нападающий турецкого клуба Евгений Селезнев упал на газон при выходе один на один с вратарем "Краснодара" Станиславом Крицюком. после контакта с Александром Мартыновичем, однако в данном эпизоде судья усмотрел нарушение со стороны украинского форварда. Через две минуты Крицюк отразил опасный удар полузащитника "Акхисара" Угура Вурала, а на 64-й минуте после его же ошибки "Краснодар" выручила перекладина. В конце встречи футболисты "Акхисара" продолжили атаковать, но реализация голевых моментов оставляла желать лучшего. Футбольный урок от "Краснодара" На послематчевой пресс-конференции главный тренер турецкой команды Джем Кавчак заявил, что его футболистам не хватило уверенности и реализации голевых моментов. "Если говорить о встрече в целом, то в первом тайме нам не хватило уверенности. Пропустили необязательный гол в ближний угол, но это футбол. Иногда одного момента достаточно, чтобы выиграть матч. Во втором тайме мы хорошо атаковали, почувствовали импульс поддержки болельщиков, но подвела реализация", - заключил Кавчак. Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко остался доволен качеством игры в исполнении футболистов его команды. "Начали встречу очень хорошо, создали несколько голевых моментов, однако смогли реализовать только один. Я доволен качеством игры футболистов "Краснодара", однако во втором тайме неприятным моментом были ошибки в простых ситуациях, когда можно было сыграть проще. Рад, что ребята выиграли, будем готовиться к следующей игре", - сказал Фоменко. Вице-президент турецкого клуба Харун Эрюксель в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что российская команда преподала хороший футбольный урок "Акхисару". "Игру можно назвать равной, однако если углубиться в результат, который мы видели на табло после финального свистка, то можно сказать, что "Краснодар" преподал нашему клубу хороший урок футбола. В сложных ситуациях игроки российского клуба сохраняли спокойствие и лишь в одном моменте потеряли контроль. Мы обязательно разберем этот матч на завтрашнем собрании клуба и сделаем определенные выводы", - сказал Эрюксель. Дебют при полупустом стадионе В сезоне-2017/18 "Акхисар", представляющий одноименный город на западе Турции, занял лишь 11-е место в чемпионате страны, однако завоевал Кубок Турции и получил право дебютировать в Лиге Европы. До этого успеха клуб не выигрывал ни одного трофея на внутренней арене. Несмотря на дебютное выступление "Акхисара" в еврокубах и радикальную меру по отмене системы идентификации болельщиков Passolig (аналог FanID - прим. ТАСС) на матч против "Краснодара", руководство турецкого клуба не смогло собрать полный стадион. Примерно за час до начала игры у касс стадиона можно было спокойно купить билет, простояв в очереди не более 10 минут.