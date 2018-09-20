Россия набрала 0,5 балла по итогам первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы

ТАСС, 21 сентября. Россия благодаря победе "Краснодара" и ничьей "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы завоевала 0,5 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и продолжает уверенно занимать шестое место, опережая Португалию.
По итогам матчей первого тура группового раунда турнира у России сейчас 45,882 балла после победы "Краснодара" в Турции над местным "Акхисаром" (1:0) и ничьей "Зенита" на выезде с "Копенгагеном" (1:1). Еще один российский участник Лиги Европы - "Спартак" - уступил в Австрии "Рапиду" со счетом 0:2 и не принес очков в таблицу коэффициентов.
Единственный участник Лиги Европы от Португалии, лиссабонский "Спортинг", обыграл дома азербайджанский "Карабах" (2:0) и помог набрать стране 40,432 балла. Идущая на пятом месте в таблице коэффициентов Франция набрала 51,498 балла после того, как из трех ее клубов победу одержал только "Ренн" над чешской командой "Яблонец" (2:1), а "Бордо" и "Марсель" проиграли.
Лидирует Испания (88,569), за ней следуют Англия (66,748), Италия (66,297) и Германия (61,070).
Как вычисляются коэффициенты
Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.
Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|88,569
|7/7
|2
|Англия
|66,748
|7/6
|3
|Италия
|66,297
|7/6
|4
|Германия
|61,070
|7/7
|5
|Франция
|51,498
|6/6
|6
|Россия
|45,882
|6/5
|7
|Португалия
|40,432
|5/3
|8
|Украина
|35,500
|5/3
|9
|Бельгия
|35,100
|5/4
|10
|Турция
|31,800
|5/4