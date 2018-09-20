Россия набрала 0,5 балла по итогам первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы

По итогам матчей первого тура группового раунда турнира у России сейчас 45,882 балла после победы "Краснодара" в Турции над местным "Акхисаром" (1:0) и ничьей "Зенита" на выезде с "Копенгагеном" (1:1). Еще один российский участник Лиги Европы - "Спартак" - уступил в Австрии "Рапиду" со счетом 0:2 и не принес очков в таблицу коэффициентов.

ТАСС, 21 сентября. Россия благодаря победе "Краснодара" и ничьей "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы завоевала 0,5 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и продолжает уверенно занимать шестое место, опережая Португалию.

"Краснодар" начал еврокубковый сезон с победы в матче ЛЕ против "Акхисара"

На эту тему

Единственный участник Лиги Европы от Португалии, лиссабонский "Спортинг", обыграл дома азербайджанский "Карабах" (2:0) и помог набрать стране 40,432 балла. Идущая на пятом месте в таблице коэффициентов Франция набрала 51,498 балла после того, как из трех ее клубов победу одержал только "Ренн" над чешской командой "Яблонец" (2:1), а "Бордо" и "Марсель" проиграли.

Лидирует Испания (88,569), за ней следуют Англия (66,748), Италия (66,297) и Германия (61,070).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.