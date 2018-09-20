Ерохин: ничья в матче ЛЕ с "Копенгагеном" для футболистов "Зенита" сродни поражению

"Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре, - сказал Ерохин. - Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше".

"Сегодня была непростая игра, мы неплохо начали, хоть и играли под постоянным давлением соперника, - отметил защитник "Зенита" Луиш Нету. - Забили первый гол, ушли на перерыв, после чего хозяевам удалось реализовать единственный созданный момент. Думаю, сегодня мы были лучше и могли забить еще, победить, но ничего не поделаешь, остается довольствоваться ничьей и стараться играть лучше, сегодня все старались показать свой максимум, играть компактно, но не смогли достичь победы. Впереди у нас матч с "Локомотивом", теперь все мысли только о нем, а в Лиге Европы нам предстоит сыграть еще пять матчей, достаточно возможностей, чтобы доказать, что мы сильны, поэтому, думаю, что все будет нормально".

Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" на своем поле сыграет с чешской "Славией". В ближайшем матче чемпионата России команда из Санкт-Петербурга 23 сентября примет московский "Локомотив".