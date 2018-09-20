Полиция Вены не зафиксировала инцидентов на матче Лиги Европы "Рапид" - "Спартак"

"Спартак" на выезде проиграл "Рапиду" со счетом 0:2 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. "Сегодняшняя игра между "Рапидом" и "Спартаком" на арене "Альянц Штадион" прошла спокойно и без происшествий", - заявили в правоохранительных органах.

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция австрийской столицы положительно оценивает ситуацию с безопасностью на матче футбольной Лиги Европы между венским "Рапидом" и московским "Спартаком", не зафиксировав никаких инцидентов. Об этом сообщили в четверг корр. ТАСС в управлении полиции федеральной земли Вена.

"Спартак" не будет наказан за присутствие болельщиков на матче с "Рапидом"

Как отмечается, "по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на состоявшуюся игру не производилась продажа билетов в гостевой сектор, около 100 болельщиков российской команды следили за игрой на стадионе". В общей сложности за безопасность матча отвечали около 600 сотрудников полиции, которые смогли обеспечить ход игры без осложнений, констатировали в полиции.

Согласно указанию УЕФА, болельщикам "Спартака" было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским "Атлетиком" (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18. Однако болельщики российской команды смогли беспрепятственно посетить игру в Вене, несмотря на запрет со стороны УЕФА. Большая группа фанатов красно-белых разместилась на 10 и 11 секторах Восточной трибуны, куда билеты в кассах стадиона могли купить все желающие. Кроме того, группа болельщиков размещалась на шестом секторе Северной трибуны, им впоследствии было предложено перейти в гостевой сектор.

После встречи делегат УЕФА, работавший на матче, сообщил журналистам, что "Спартак" не будет наказан за присутствие болельщиков на игре с "Рапидом".