Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали "Спартак" в проигранном матче ЛЕ в Вене

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" с гостевого поражения от венского "Рапида" со счетом 0:2 начал выступление в футбольной Лиге Европы. Несмотря на запрет УЕФА, болельщики красно-белых поддержали команду в Вене, а принимающая сторона даже допустила их в закрытый гостевой сектор.

"Спартак" потерпел уже второе поражение подряд - в воскресенье подопечные Массимо Карреры на своем поле проиграли грозненскому "Ахмату" в чемпионате России. У "Спартака" плохо обстоят дела с игрой в атаке. Тем удивительнее решение Карреры выпустить в центре полузащиты Артема Тимофеева в треугольник к Фернандо и Роману Зобнину. Тимофеев и Зобнин больше ориентированы на разрушение, а обладающий хорошим пасом Фернандо далек от своей лучшей формы.

В итоге за весь матч "Спартак" создал полтора момента. Во втором тайме Фернандо со штрафного пробил в перекладину, а затем Зе Луиш был неточен из убойной позиции. Что-то более интересное в атаке начало завязываться, когда на замену вышли Александр Самедов и Ивелин Попов, но отыграть хотя бы один мяч "Спартаку" не удалось.

"У соперника не было моментов, потому что мы смогли сдержать его. Нам забили два гола из-за наших ошибок, первый мяч был со стандартного положения после углового. Мы же плохо делали передачи, будь они точнее, то исход матча был бы другим. Они качественно разыгрывали мяч в середине поля, но я не считаю, что соперник играл ярко", - сказал Каррера.

Тренер заметил, что он бывает доволен в случае поражения команды при полноценной самоотдаче своих футболистов. "После матча я сказал, что надо держать выше головы, потому что игроки отдавались на поле на 100 процентов", - отметил он.

Федун оставил поражение без комментариев

В Вену приехало все высшее руководство "Спартака" - председатель совета директоров Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Когда Зе Луиш в том самом моменте запустил мяч на трибуну, Федун фирменным жестом поправил очки и махнул рукой в сторону поля. После матча он отказался от комментариев, а вопросов по "Спартаку" сейчас очень много.

Команда отправилась в Вену на фоне скандала, который с начала недели затмил все спортивные новости в России. Денис Глушаков и Андрей Ещенко неосмотрительно поставили "лайки" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. В итоге оба не поехали на матч с "Рапидом", хотя тренер не стал связывать их отсутствие с "лайками". Для Глушакова дело этим не ограничились, и в интернете началось активное обсуждение семейных проблем спартаковского капитана.

"Все происходящее не сказывается. Наша задача - играть, выходить на поле и забывать обо всем. Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ. Мы играем, от нас ждут результата", - сказал после матча с "Рапидом" защитник Николай Рассказов.

В воскресенье "Спартаку" играть в чемпионате России с ЦСКА, и уже пошли разговоры о том, что эта игра может многое решить для Карреры. "Я продолжаю работу. Не от меня все зависит, но я имею желание продолжать работать с командой", - сказал Каррера.

"Спартак" не пострадает от решения "Рапида" по болельщикам

Матч в Вене получился не самым захватывающим, более интересные события происходили на трибунах. Как известно, "Спартак" в этом матче в соответствии с санкциями УЕФА должен был остаться без поддержки своих болельщиков. Но самые преданные фанаты все же приехали в Вену, памятуя о таких же "запретных" матчах в Севилье и Салониках, где многим все равно удавалось проникнуть на стадион.

В Вене с проходом на трибуны было гораздо проще, чем в Испании в октябре прошлого года и в Греции в августе этого. В итоге красно-белым удалось стихийно объединиться на трибуне за воротами и обеспечить команде весьма заметную поддержку. На 30-й минуте матча диктор по стадиону объявил, что для российских болельщиков открыт гостевой сектор, что противоречило санкциям УЕФА.

"У "Спартака" не возникнет проблем из-за этого, - заверил после матча делегат УЕФА. - Клубу запрещено продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики "Спартака" сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия".

"Перед игрой мы договорились, что если на стадионе будут замечены болельщики "Спартака", мы переместим их на отдельный сектор по причинам безопасности, - продолжил он. - На игре было около 200 болельщиков "Спартака", и когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить".

В другом матче группы G испанский "Вильярреал" сыграл вничью с шотландским "Рейджерс" - 2:2. В следующем туре "Спартак" примет "Вильярреал", "Рапид" в гостях сыграет с "Рейнджерс". Обе встречи пройдут 4 октября.