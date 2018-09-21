Фигуристка Медведева лидирует на турнире Autumn Classic в Канаде после короткой программы

ТАСС, 20 сентября. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом этапе турнира серии "Челленджер" Autumn Classic. Соревнования проходят в канадском городе Оквилл.

Россиянка показала результат 70,98 балла, более чем на полтора балла опередив идущую второй американку Брэди Теннелл (69,26). Замыкает тройку лидеров француженка Маэ Беренис Мейте (58,23). Турнир стал первым для Медведевой после перехода от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

По окончании олимпийского сезона-2017/18 спортсменка переехала в Канаду, где начала сотрудничество с Орсером, программы россиянке поставил Дэвид Уилсон. Короткую программу Медведева откатала под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Мелодиями первой и второй части произвольной программы станут Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма.

Медведева стала двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран- при.

Соревнования продолжатся в субботу произвольной программой. Турнир в Канаде завершится 22 сентября. Спортсмены выступают в четырех категориях - мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.