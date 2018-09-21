Два очка Овечкина не помогли "Вашингтону" обыграть "Монреаль" в предсезонном матче НХЛ

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Монреаля". Овечкин забросил шайбу на 26-й минуте, реализовав большинство, ассистировал ему другой россиянин Евгений Кузнецов. Также капитан "Вашингтона" отдал голевую передачу на Коннора Хоббса (34).

ТАСС, 21 сентября. Гол и результативная передача капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина не помогли его команде обыграть "Монреаль" в предсезонном матче. Встреча проходила в Квебеке.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский защитник Ринат Валиев (51). Также голами отметились Брендан Галлахер (4), Майкл Чапут (6), Якоб Де ла Роз (20) и Арттури Лехконен (23).

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, но дебютировал за новую команду в 2005 году, сразу оформив дубль в матче с "Коламбусом". Всего на счету Овечкина 1003 игры и 1222 (607 заброшенных шайб + 515 результативных передач) очка в составе "Кэпиталз". Выступая за "Вашингтон", он семь раз завоевывал "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин также трижды получал "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов.

Новый сезон сезон "Вашингтон" начнет домашним матчем против "Питтсбурга", который состоится 5 октября.